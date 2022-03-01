Dünya Kiev'de hareketli dakikalar! Canlı yayında son durumu aktardı

Kiev'de hareketli dakikalar! Canlı yayında son durumu aktardı

Dünya

Kiev'de hareketli dakikalar! Canlı yayında son durumu aktardı

Dünyanın gözü kulağı Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan sıcak gelişmelerde. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasından sonra kentte hareketlilik yaşanıyor. CNN TÜRK ekibi Kiev'den son durumu aktardı.

01 Mart 2022, Salı 18:50 Son Güncelleme:
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi altıncı gününde. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kiev’de Rusya karşıtı enformasyon saldırısı için kullanılan tesisleri vuracağız." denildi.

CNN TÜRK muhabiri Mücahit Topçu Kiev'de yaptığı açıklamada, "Rus birlikleri kente doğru ilerliyor. Askeri bir grubun hareket halinde olduğunu ifade edebiliriz. Kiev merkeze yaklaşmak üzereler. Bugün önemli bir açıklama yapıldı ve Kiev'in sokakları hareketlendi. Vatandaşlarla siren sesleriyle sığınaklara gidin çağrısının yapıldığını ifade edebiliriz. 4 kez siren sesleri çalmaya başladı. Bekleyişimiz devam ediyor." dedi.

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