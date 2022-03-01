Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi altıncı gününde. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kiev’de Rusya karşıtı enformasyon saldırısı için kullanılan tesisleri vuracağız." denildi.

CNN TÜRK muhabiri Mücahit Topçu Kiev'de yaptığı açıklamada, "Rus birlikleri kente doğru ilerliyor. Askeri bir grubun hareket halinde olduğunu ifade edebiliriz. Kiev merkeze yaklaşmak üzereler. Bugün önemli bir açıklama yapıldı ve Kiev'in sokakları hareketlendi. Vatandaşlarla siren sesleriyle sığınaklara gidin çağrısının yapıldığını ifade edebiliriz. 4 kez siren sesleri çalmaya başladı. Bekleyişimiz devam ediyor." dedi.



