Dünya Kiev'de sığınakta bir bebek dünyaya geldi!

Kiev'de sığınakta bir bebek dünyaya geldi!

Dünya

Kiev'de sığınakta bir bebek dünyaya geldi!

Ukrayna Kiev'de gece gündüz patlama ve siren seslerinin arasında sığınakta bir bebek dünyaya geldi. Kiev Metrosu Başkan Yardımcısı Natalya Makagon tarafından yapılan açıklamada, 'Bebek sığınak olarak kullanılan metrolarda değil başka bir sığınakta doğdu. Bu her koşulda aile için bir mutluluk anıdır' dedi.

26 Şubat 2022, Cumartesi 12:02 Son Güncelleme:
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Ülkede gece gündüz patlama ve siren sesleri yükselirken, sevindirici bir haber geldi. Başkent Kiev’de bombardımandan sığınağa kaçanlar arasında olan hamile bir kadının doğum sancıları başladı. Etraftakilerin hemen yardıma koşmasıyla gerekli koşullar oluşturuldu ve kadın doğum yaptı.

Kiev Metrosu Başkan Yardımcısı Natalya Makagon tarafından yapılan açıklamada, "Bebek sığınak olarak kullanılan metrolarda değil başka bir sığınakta doğdu. Bu her koşulda aile için bir mutluluk anıdır" ifadeleri kullanıldı. Bebeğin ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İHA


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