CNN TÜRK muhabiri Mücahit Topçu Kiev'de son durumu aktardı.

Topçu yaptığı açıklamada, "Bugün Kiev özellikle gece saatlerinde bombardımana tanıklık ediyordu. Gündüz saatlerinde şiddetli patmalar duyuldu. Çatışmalar özellikle Kiev'in çevresinde devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı olmasa da vatandaşların büyük bir bölümü dışarıda bulunmamayı tercih ediyorlar. Bulunduğumuz bu alan tamamen sessizliğe bürünmüş durumda." dedi.

Birçok patlama olduğunu dile getiren Topçu, "Bugün sadece bir kez siren sesini duyduğumuzu ifade edebiliriz ve sonrasında birçok kez patlamalara şahit olduğumuzu ifade edebilirim. Çatışmalar devam ediyor. Bugün zor bir gündü." ifadelerini kullandı.



