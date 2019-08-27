Kıl biber turşusu nasıl yapılır?

Kıl biber turşusu içerisine eklenen sarımsak ve baharatlarla lezzetlendirilebilen bir turşu tarifidir. Kıl biber turşusu damak tadına göre çeşitli yöntemlerle hazırlanabilmektedir. Bir kavanoz kıl biber turşusunun C vitamini deposu olduğu unutulmamalıdır. Kışa hazırlık olarak yapılan kıl biber turşusu, zengin C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Böylelikle kışın oluşacak çeşitli enfeksiyonel hastalıkları da engellemiş olur.

Yemeklerin yanında tüketilen kıl biber turşusu bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudunuza hastalık girmesine engel olur. Aynı zamanda antioksidan açısından yüksek olan kıl biber turşusunun kanseri önleme ve yaşlanmayı engelleyici etkisi bulunmaktadır. Kıl biber turşusunun faydalarından sonra bu tarifi hazırlamak için sabırsızlanıyorsanız sizler için araştırıp bir araya getirmiş olduğumuz bilgilere göz atabilirsiniz.

KIL BİBER TURŞUSU TARİFİ

- 1 kg. kıl biber

- 3-4 adet limonun tuzu

- 5 -6 dış sarımsak

- 1 orta boy soğan

- 3 su bardağı su

- 1 su bardağı üzüm sirkesi

- 1 tatlı kaşığı toz şeker

- 2 yemek kaşığı kaya tuzu

- 1 dal maydanoz

- 1 dal dereotu

KIL BİBER TURŞUSU NASIL YAPILIR?

Öncelikle bir kilogram kıl biberlerimizi yıkayıp saplarını kesiyoruz. Daha sonra bir bıçak yardımı ile sap kısmını kesip 3 parmak arası keselim.

Daha sonra turşumuzu yapacağımız büyük boy cam kavanozun dibine soğanın bir kısmını koyuyoruz. Daha sonra soğanların üzerine arada boşluk kalmayacak şekilde biberlerin bir kısmını diziyoruz. Üzerine soyduğumuz sarımsakları, maydanozu, dereotunu ve kalan biberleri tekrar aralarında boşluk kalmayacak şekilde diziyoruz.

Ardından geniş bir kâse içerisine iki yemek kaşığı kaya tuzunu, üç dört adet limon tuzunu, bir tatlı kaşığı toz şekeri, bir su bardağı üzüm sirkesi ve üç bardak suyu koyup tüm malzemeler eriyinceye kadar karıştırıyoruz Daha sonra hazırladığımız bu karışımı kıl biberlerimizin üzerine döküyoruz. Hazırladığımız kıl biber turşusunun kavanozunu hava almayacak şekilde sıkıca kapatıyoruz.

Kavanozu ters çevirerek bir kaç saat kadar bu şekilde bekletiyoruz. Daha sonra kıl biber turşumuzu düzelterek 20-25 gün kadar serin ve kuru bir yerde bekletip yenilecek kıvama gelmesini sağlıyoruz. Kıl biber turşusunun miktarını aynı yöntemle çoğaltarak yapabiliriz.