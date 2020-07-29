Kılavuza geleceğin meslekleri eklendi

YÖK tarafından 2019-YKS tercih kılavuzunda üniversitelerde geleceğin meslekleri olarak kabul edilen Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Yapay Zeka Mühendisliği, Yazılım Geliştirme, Dijital Medya ve Pazarlama, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi, Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon gibi lisans ve ön lisans programlarına da yer verilmişti. Bu yıl bu listeye İnsansız Hava Aracı Teknolojileri ve Operatörlüğü, Engelliler İçin Destek Programı, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği gibi programlar da eklendi.

Hukuk seçecekler dikkat

Bu yıl hukuk fakültelerinin kontenjanı 16 bin 327 olarak belirlendi. Geçen sene 190 olan başarı sırası barajı da bu yıl 125’e düştü. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bu sene hukuk fakültelerine kayıt olacaklar için önemli bir değişiklik daha yaptı. YÖK’ün son 5 yıldır üzerinde durduğu ve gündemde tuttuğu Meslek İcra Sınavı da Yargı Reformu kapsamında yasal zemine kavuştu. Bu yıl hukuk fakültesine giren öğrenciler mesleklerini yapabilmek için mezuniyetlerinde Meslek İcra Sınavı’na da girmiş olacak.

Vakıf üniversitelerinde burs oranı değişti

Vakıf üniversiteleri programlarına ilk yüzde 10 dilimde yer alan öğrenciler tam burslu yerleşiyordu. Fakat bu oran bu yıl yüzde 15’e çıkarıldı. Bu değişiklik, 5 bin öğrenciye daha tam burslu okuma fırsatı verecek. Burs oranları ile ilgili diğer önemli değişiklik de vakıf üniversitelerinde yüzde 75 indirim oranının kaldırılması oldu. Vakıf üniversitelerinde sadece yüzde 50 ile yüzde 25 indirim oranlarından biri seçilecek.