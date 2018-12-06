Hande Fırat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumartesi günü bir görüşme yapacağını aktardı.

Fırat, ayrıca Mansur Yavaş'ın Ankara adaylığı için Kılıçdaroğlu'na randevu talep ettiği ve ikilinin bir görüşme gerçekleştireceğini belirtti. Kılıçdaroğlu ve Yavaş görüşmesi için ise bir tarih vermedi.

Hande Fırat açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Elimdeki son dakika bilgilerini söyleyeyim. Hem İYİ Parti hem de CHP bu işbirliğinin bu hafta başına kadar netleşeceğini ifade ediyor. Kılıçdaroğlu yarın Kıbrıs'ta olacak. Pazartesi günü Bütçe'de konuşacak, Pazar günü Bütçe'ye çalışacak. Cumartesi günü Akşener ile Kılıçdaroğlu'nun biraraya gelmesi bekleniyor. Özellikle CHP'li üst düzey isimlerden aldığımız bilgileye göre bu görüşme cumartesi günü yapılacak. Meral Akşener CHP Genel Merkezi'ne gideceği yönünde bir bilgi var.

''ANKETLER DE YAPILMIŞ DURUMDA''

Diğer taraftan sadece Akşener değil, en merak edilen isimlerden birisi Mansur Yavaş da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep etti.O görüşme de Meral Akşener görüşmesinden önce yapılacak gibi görünüyor. Bu durumda, hali hazırda Kılıçdaroğlu'nun kafasında ve önündeki isim Mansur Yavaş. Birtakım çalışmalar, anketler de yapılmış durumda. Mansur Yavaş olmazsa, başka isimler o zaman gündeme gelecek."

Öte yandan, Mansur Yavaş ile iletişim kurduğunu söyleyen gazeteci Gürkan Hacır da, Yavaş'ın şu ifadeleri söylediğini aktardı:

"Benim bugünkü açıklamam net. Anketi yaptırıp bir an önce sonuca gitmek gerekiyor. Yoksa yıpranma devam edecek, partiler ve aday yönünden."