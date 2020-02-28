Kılıçdaroğlu: Allah Mehmetçiğimizi korusun

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Valimizden gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah Mehmetçiğimizi korusun" ifadelerini kullandı.

DHA