Siyaset Kılıçdaroğlu: Allah Mehmetçiğimizi korusun

Kılıçdaroğlu: Allah Mehmetçiğimizi korusun

Siyaset

Kılıçdaroğlu: Allah Mehmetçiğimizi korusun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

28 Şubat 2020, Cuma 01:59 Son Güncelleme:
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Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Valimizden gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah Mehmetçiğimizi korusun" ifadelerini kullandı.

DHA

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