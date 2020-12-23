Kılıçdaroğlu: Asgari ücret 3100 lira olmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü grup toplantısında özetle şu mesajları verdi:

Milyonlar asgari ücreti bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devletinde para var ama para asgari ücretliye verilmiyor. Bu bir siyasi tercihtir. Bize göre asgari ücretin en az vergisiz 3 bin 100 lira olması lazım. Bunun altındaki asgari ücreti gerçekçi bulmuyoruz.

Seval Türkeş'i ziyaret:

Seval Hanım demokrasiye inanmış değerli bir insan. Bir mafya bozuntusunun bir siyasal partinin destekçisi olması ve o siyasi partinin de bu mafya bozuntusuna sahip çıkması cumhuriyet tarihinde bir ilkti ve buna açık yüreklilikle karşı çıkıyordu. Bütün peygamberler kine ve öfkeye karşı çıkmışlardır. Ben kine ve öfkeye hiçbir zaman itibar etmedim, bundan sonra da itibar etmeyeceğim.

Çıplak arama

Uşak’ta 30 üniversite öğrencisi göz altına alınıyor. Kız öğrenciler bunlar ve çıplak aramaya tabi tutuluyorlar. AK Parti’ye oy veren seçmenlere seslenmek isterim; Sizin kızınız böyle bir muameleye tabi olduğunda acaba tepki gösterir misiniz, evet tepki gösterirsiniz. Hangi gerekçeyle çırılçıplak soyup arıyorsunuz? Sayın Özlem Zengin AK Parti Grup Başkanvekili, ‘Türkiye’de çıplak arama olduğuna asla inanmıyorum’ diyor. Oysa yıllardır var. Kız çocuklarını, kadınları çırılçıplak soyup arıyorsunuz. Eğer çıplak aramayı kaldırırlarsa biz her türlü desteği vermeye hazırız.

Günlük 33 lira esnafa para verecekler. Bir öğün çay 2 lira, bir simit 2 lira. 5 kişilik aile sabah kahvaltısı simitle sadece 20 lira. Bir günü düşünelim birer simit ve birer bardak çay 60 lira. Aylık 1800 lira. Siz de hiç vicdan yok mu? Ben bütün esnaf kardeşlerime şunu söyledim. CHP iktidarında ‘Esnaf bakanlığı’ kuracağız. Sana sahip çıkacağız.





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Makbuzları göndereceğim

Beşiktaş saldırısında ölen şehidin annesine 121 lira 96 kuruş aylık bağlandığını söylemiştim. İtiraz edildi. Yazı burada. O aylık bugün 195 lira 18 kuruş olmuş. Bu makbuzları göndereceğim ve benden özür dilenmesini isteyeceğim.

Akıl tutulması

18 Aralık’ta Erdoğan konuşuyor. ‘İktidara gelirsek AK Parti’yi kapatacağız’. Biz söylemişiz. Kim söyledi bunu? Aradım arkadaşlara sordum. Kimsenin böyle bir şey söylediği yok. Hiçbir partiyi kapatma gibi bir düşüncemiz yok. Bu ne demektir, kini, öfkeyi beslemek demektir. Yalanı devlet politikası haline getirirseniz o ülkeye en büyük ihaneti yapmış olursunuz. ‘AK Partiyi kapatacağız’. Niye kapatalım. Anayasada partilerin nasıl kurulacağı nasıl kapanacağı bellidir. ‘AK Parti’yi destekleyen işadamlarının şirketlerine el koyacağız’ yani ben demişim biz demişiz. AK Parti’de görev yapanların mallarına el koyacağız. Tam bir akıl tutulması. Böyle bir şey hiç ağzımızdan çıkmadı. Bir insan bu kadar katmerli yalanı nasıl söyler hayret ediyorum üstelik cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor. Allah akıl fikir versin. Olmayan bir şeyi olur gibi kalkıp bütün televizyonlarda veriyor tabi ve anlatıyor. Demokrasiyi bu ülkede koşulsuz savunan tek partiyiz. Bu kadar yalanı kim söylüyor, nasıl söylüyorlar, bunların danışmanı da mı yok? Tam bir çöküş içindeler.Sen kendi kitlene dön bir bak çoğu aç, aç…

Utanç tablosu

Adaleti çürüttüler. Bugün sultanın yani sarayın sofrasına oturup saraydan talimat alan binlerce hakim var. Cumhuriyete ihanettir. İrfan Fidan İstanbul’dan geldi ayağının tozunu silemedi ‘Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesiyim’ diye ortaya çıktı. Arkasında kirli ilişkiler var. 107 üyenin oyunu alıyor. Neden, saraydan alınan talimatla. 107 üye vicdanlarını kiralayarak veya iradelerini satarak dün gelen bir kişiye gidip bu kişi AYM üyesi olabilir diye oy kullandılar. Tam bir utanç tablosu. Siz hakim değilsiniz. 107 kişiye söylüyorum. Sarayın militanısınız. Bilgi hırsızlığı yapan bir insanın Anayasa Mahkemesinde ne işi var? Eğer bu kişide onur varsa toplu iğne ucu kadar onur varsa adaylıktan çekilir. ‘Ben çekiliyorum’ der.

Bir numaralı sahtekar

Sahte diplomayla bankalara yönetim kurulu üyesi olarak atananları gördük. Bu sahtekar eski AK parti milletvekili, bir dönem Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı da yapıyor. Devletteki çürümeye bakın. Şimdi kalkmış meydan okuyor hırsızın da bu kadar yüzsüzünü görmemiştik. Hamza Yerlikaya’nın bir numaralı sahtekar olduğunu Türkiye Cumhuriyeti Devletinde herkesin bilmesini istiyorum. Bankayı soyarsa hiç kimse şaşırmasın. Bence Hamza Yerlikaya’yı küçük bir yere atamışız. Yerlikaya’yı mutlaka Hazine ve Maliye Bakanı yapmalıyız veya olmuyorsa Merkez Bankasına başkan olarak tayin etmeliyiz. Saraydan bir ses gelecek mi diye bekliyorum, tık yok.

Oktay'a geçmiş olsun mesajı

Kılıçdaroğlu, konuşmasında önceki gün katıldığı bir toplantıda rahatsızlık geçiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Özkan Sümer’in vefatı nedeniyle spor camiasına başsağlığı dileyen CHP lideri, “Trabzonspor’un onur üyesi olmaktan da ayrıca mutlu olduğumu ifade etmek isterim” dedi. Kılıçdaroğlu, kürsüden oğlu şehit sayılmayan bir annenin mektubunu da okudu.

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