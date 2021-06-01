Siyaset Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a tazminat ödeyecek

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a tazminat ödeyecek

Siyaset

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a tazminat ödeyecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tazminat ödeyecek.

01 Haziran 2021, Salı 16:29 Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 30 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında, 13 Ekim 2020'de, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, kendisine yönelik sözleri nedeniyle manevi tazminat davası açtı. Ankara 15'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı kabul ederek, Oktay'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğuna hükmettiği Kılıçdaroğlu'nun 30 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.


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