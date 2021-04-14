Kılıçdaroğlu dahil 10 vekilin fezlekesi TBMM'ye gönderildi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil 10 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
14 Nisan 2021, Çarşamba 16:36 Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram detayları aktardı:
10 yeni fezleke arasında Kılıçdaroğlu da bulunuyor. Muharrem Erkek, Yunus Emre, Veli Ağbaba da bulunuyor. CHP Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak da bulunuyor.
Fezleke sayısı 297'ye yükselmiş oldu.
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