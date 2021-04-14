CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram detayları aktardı:

10 yeni fezleke arasında Kılıçdaroğlu da bulunuyor. Muharrem Erkek, Yunus Emre, Veli Ağbaba da bulunuyor. CHP Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak da bulunuyor.

Fezleke sayısı 297'ye yükselmiş oldu.