Siyaset Kılıçdaroğlu dahil 10 vekilin fezlekesi TBMM'ye gönderildi

Kılıçdaroğlu dahil 10 vekilin fezlekesi TBMM'ye gönderildi

Siyaset

Kılıçdaroğlu dahil 10 vekilin fezlekesi TBMM'ye gönderildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil 10 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

14 Nisan 2021, Çarşamba 16:36 Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram detayları aktardı:

10 yeni fezleke arasında Kılıçdaroğlu da bulunuyor. Muharrem Erkek, Yunus Emre, Veli Ağbaba da bulunuyor. CHP Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak da bulunuyor.

Fezleke sayısı 297'ye yükselmiş oldu.

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