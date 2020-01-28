Edinilen bilgilere göre toplantıda, bir araştırma şirketi temsilcisi tarafından anket sunumu da yapıldı. Sunumda, CHP’nin oy oranının 2018 seçimlerine göre yaklaşık 4 puan arttığı yönünde tespitler yer aldı. Kılıçdaroğlu’nun araştırma sonuçlarına ilişkin, “Bu anket halkın iktidara dair bir umudu kalmadığını ve CHP’ye yönelik umutlarının arttığını gösteriyor” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

"Belediyelerimiz seferber olacak"

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra Ankara’ya dönen Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da toplantıda tespitlerini anlattı. Kılıçdaroğlu’nun da, deprem konusunda Türkiye’de bir “kenetlenme” yaşandığını belirterek, “Depremin siyaseti olmaz” dediği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun, “Her türlü katkıyı sunmak üzere büyükşehir belediyelerimiz başta olmak üzere herkes seferber olacak. Deprem bölgesine yardımlarımızı yapacağız ve yaraları saracağız. Ama deprem vergileri ne oldu? İktidarın bunun yanıtını vermesi gerekiyor. Vatandaşın da bunu sorgulaması gerekiyor” ifadelerini kullandığı öğrenildi.