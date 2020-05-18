Kılıçdaroğlu ekonomi öneri paketini açıkladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 16 maddelik ekonomi önerilerini açıkladı.
18 Mayıs 2020, Pazartesi 13:56 Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün düzenlediği basın toplantısında 16 maddelik ekonomi önerilerini açıkladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları;
''Buhrandan çıkmak için en geniş mutabakat sağlanmalıdır. Buhrandan çıkış önerilerimiz tarihsel bir görev.
- Kamuda israfa son vereceğini hükümet millete kanıtlamalıdır.
- Yeni bir bütçeyi, yeni bir planı TBMM'ye sunmalıdır. Bu normalleşmenin ilk adımı olmalıdır.
- Yeni bir merkez-yerel dengesi kurulmalıdır. Bu çerçevede yerel yönetimlerin bütçeleri artırılmalıdır. Seçimle gelen belediye başkanlarının ancak seçimle gideceği garanti altına alınmalıdır.
- Devlet yönetiminde liyakat esas kılınmalıdır. Liyakatı esas alacağını garanti etmelidir.
- Sayıştay gerçek işlevine kavuşturulmalıdır. Hükümet işi ehline vermelidir.
- Hükümet özel kurumların bağımsızlığını yeniden sağlayacağını açıklamalıdır.
- Kamu ihale yasaları yeniden düzenlenmelidir. Kamu ihale yasasının ivedilikle değiştiriceğini garanti etmelidir.
- TBMM'de kesin hesap komisyonu kurulmalıdır. Kesinleşen bütçe harcalamalarını gösteren, sağlıklı bir zeminde tartışılması için, oluşturulmalıı. Ve bu komisyonun başkanlığı muhalefete verilmeli.
- Ulusal vergi komisyonu kurulmalıdır.
- Ekonomik ve sosyal konsey oluşturulmalıdır.
- Yargı bağımsızlığı kesin olarak sağlanmalıdır. Kuvvetler ayrılığını sağlayacak adımların atılacağını garanti etmelidir.
- Düşünceyi ifade ve basın özgürlüğü güvence altına alınmalıdır. Her türlü baskıya söz vereceğini kamuoyuna açıklamalıdır.
- Seçim barajı kaldırılmalıdır. Demokrasilerde asıl olan milletin iradesinin olduğu gibi meclise yansımasıdır. Darbelerin yasalaştırdığı seçim barajı derhal kaldırılmalıdır.
- Siyasi ahlak yasası çıkarılmalıdır. Hükümet vatandaşla siyasetçi arasındaki itibarı korumalıdır.
- Güçlü bir stratejik planlama teşkilatı kurulmalıdır.
- IMF ile yeni düzen netleştirilmelidir.
Biz önerilerimizi önce halkımıza, devletimizi yönetenler, STK'lara ve üniversitelere sunuyoruz. Önerilerimiz girgaptan çıkabilmenin reçetesidir.
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