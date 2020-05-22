Kılıçdaroğlu: Failleri bir an önce bulunmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin açıklama yaptı. "Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz." diyen Kılıçdaroğlu, "İzmir'de yaşananların faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

İbadet yerleri kutsalımızdır! Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz. İzmir'de yaşananların faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz.







