Türkiye Kılıçdaroğlu: Failleri bir an önce bulunmalı

Kılıçdaroğlu: Failleri bir an önce bulunmalı

Türkiye

Kılıçdaroğlu: Failleri bir an önce bulunmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki bazı camilerden müzik yayını yapılması hakkında açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, faillerin bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi.

22 Mayıs 2020, Cuma 13:45 Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin açıklama yaptı. "Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz." diyen Kılıçdaroğlu, "İzmir'de yaşananların faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

İbadet yerleri kutsalımızdır! Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz. İzmir'de yaşananların faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz.


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