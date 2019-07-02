Kılıçdaroğlu: Geçmişteki hatalardan arınılmalı, ileriye taşınmamalı

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklama ve değerlendirmelerde bulundu. Hiçbir ayrımın olmadığı, bütün insanların mutlu olduğu güzel bir Türkiye özlemini dile getiren Kılıçdaroğlu, demokrasisi ve insan hakları gelişmiş güzel bir Türkiye istediklerini, buna yönelik mücadelelerinin sonuna kadar süreceğini belirtti. Sanatçıların ve fikir insanlarının düşüncelerini sözleri, sazları, eserleriyle aktardıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, hemfikir olunmasa bile bütün sanatçılara saygı duyulması gerektiğine dikkati çekti.

Kılıçdaroğlu, "Bugün 2 Temmuz, Madımak olaylarına gelmek istiyorum. İnsanlar sazları ve sözleriyle, bazen panelleriyle, bazen şarkıları ve türküleriyle bir şeyler anlatmak istediler güzel Türkiye için. Hep o umudu beslediler. Ama 2 Temmuz'da Madımak'ta bir insanlık dramı yaşandı. İnsanlar diri diri yakıldı. Bunu unutmak mümkün değil, bunu unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bir insanı, düşüncesini, siyasi görüşünü beğenmeyebilirsiniz, hatta kimliğinden hoşlanmayabilirsiniz, şeklinden, saçından, giyiminden kuşamından hoşlanmayabilirsiniz ama bir insanı yakamazsınız, öldüremezsiniz." diye konuştu.

Kin ve öfkenin insana yakışmadığına işaret eden Kılıçdaroğlu, geçmişteki hatalardan arınılması ve ileriye taşınmaması gerektiğini söyledi. Bu duruma örnek olarak Madımak'ta yaşamını kaybeden Behçet Aysan'ın kızı Eren Aysan'ın bir gazetedeki yazısını gösteren Kılıçdaroğlu, Aysan'ın, "Hınçla büyümedim. O meşum günde bile katilden nefret edemedim. Çünkü ayaklanmaya kalkan cehaletin neler yapabileceğini görmek, anlamak, bu sağduyuyla yaşamak zorundaydım. Düşmanım otel yakanlar değil, onları bu duyguya sürükleyen anlayış ve cehaletti." ifadelerine yer verdiğini anlattı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ergenekon ve Balyoz davalarının uzun süre Türkiye'nin ana gündem maddelerini oluşturduğuna işaret ederek, el bombasından yola çıkılarak orduya, gazetecilere ve aydınlara operasyonlar yapıldığını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, "Tam 12 yıldır üretilen yalan, en sonunda 2019'da çöktü. Tamamının yalan olduğu mahkeme kararıyla sabit oldu. Bu sürede ne oldu? 60 bin kişinin telefonu dinlendi, 3 bin kişi hakkında takip yapıldı, 588 kişi tutuklanıp hapse atıldı, 1360 kişi ifadeye çağrıldı, 7 kişi ifadesini vermeden öldü, 7 kişi kanser oldu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı 'terörist' diye hapse atıldı." dedi.

"Ergenekon operasyonunun, Türkiye aydınlarına ve ordusuna yapılan bir kumpas olduğunu" belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "12 yıl sonra 'pardon, bir yanlışlık oldu.' diyoruz. Özür diliyoruz. 12 yılda bu ailelerin çektiği dramın, hapishanede ölenlerin, Ali Tatar, Ergenekon'un kasası' dedikleri Kuddusi Okkır, Türkan Saylan, Erhan Göksel'in hesabını kim verecek? Bütün bunları 'unuttuk' diye bir tarafa bırakmayacağız. Hep adalet, hak, hukuk dedik. Adaleti, hakkı ve hukuku sadece kendimiz istiyorsak namerdiz. Sadece kendimiz için değil, 82 milyon için istiyoruz.".

AA