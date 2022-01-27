Siyaset Kılıçdaroğlu, kendisini davet eden öğrenciyi evinde ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, kendisini davet eden öğrenciyi evinde ziyaret etti

Siyaset

Kılıçdaroğlu, kendisini davet eden öğrenciyi evinde ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini, e-posta gönderip davet eden ortaokul öğrencisi Beray Naz Pusat ve ailesini evinde ziyaret etti.

27 Ocak 2022, Perşembe 17:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

CHP'den yapılan açıklamaya göre; Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki Saray İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören Beray Naz Pusat, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na e-posta göndererek evlerine davet etti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Pusat ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, aileyle görüşerek Beray Naz Pusat’a, "Dersler nasıl? En zorlandığın ders hangisi?" diye sordu. Beray Naz ise, "Matematik" cevabını verince, Kılıçdaroğlu bu kez, "Yapmayın; matematiği düzelteceksin, değil mi? Matematiği düzeltecek inşallah" dedi.

Kılıçdaroğlu çifti, çay ve kek ikramının ardından aileyle fotoğraf çekilip evden ayrıldı.

DHA


İlgili Haberler
Canan Kaftancıoğlu yargılandığı davada duruşmaya katılmadı


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cavit Bey'in idamında Bülent Ecevit’in babası
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Bunlar da var
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Beyoğlu diplomasisi
Hakan Çelik
Erkut Can
Şahane bir şey yaşamak
Erkut Can
Murat Gülderen
Cep'ten yapılan hayati testler
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Canan Kaftancıoğlu yargılandığı davada duruşmaya katılmadı