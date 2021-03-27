İBB Raylı Sistem Daire Başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin'in konuşmasıyla başlayan tören, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla devam etti. Daha sonra Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve katılımclar butona basarak temele harç döktü. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, harcın dökülmesinin ardından inşaat alanında incelemelerde bulundu. Törene, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Onursal Adıgüzel, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul Milletvekilleri Turan Aydoğan, Emine Gülizar Emecan ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı.

x





İstanbul'u "Küçük Türkiye" olarak tanımlayan ve dünyanın en önemli metropollerinden birisi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, 21'inci yüzyılda hala İstanbul'da ulaşım sorununun çözülememesini eleştirdi. Yerel yönetimlerde sağladıkları başarının merkezi yönetimde sağlayacakları başarının işareti olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi en kısa sürede bölgesindeki bütün sorunlarından arındırıp görkemli, güvenilir ve saygınlığı giderek artan bir ülke haline getireceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Demokrasisi gelişmiş, insan haklarına saygılı, kadın-erkek toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, herkesin aşının, herkesin işinin olduğu, evlatlarımızın geleceklerini yurt dışında değil Türkiye coğrafyasında aradıkları güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Kararlıyım, bunu mutlaka ama mutlaka birlikte yapacağız. Birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız, birlikte 83 milyon insanın Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet etmesine son vereceğiz. Biz üreteceğiz, biz alın teri dökeceğiz ve biz kazanacağız. Bunu yapacağız, beraber yapacağız. Esnafıyla, çiftçisiyle, memuruyla, emeklisiyle, işçisiyle beraber yapacağız, birlikte yapacağız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda katılımcıların Berat Kandilini de kutladı.

Ekrem İmamoğlu ise İstanbul'un toplu taşıma sisteminin ana omurgasını raylı sistemlerin oluşturması gerektiğini, başka türlü kentte ulaşıma çözüm bulunamayacağını ifade etti. İmamoğlu, "Tüm diğer ulaşım sistemleriyle entegre edilmiş bir biçimde, yaya açısından kolay erişilebilir, bütün İstanbul'u sarmış raylı sistemler ağını İstanbul'a kazandırmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Serdar ALTINTEPE/ İstanbul, (DHA) -