Son dakika! Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş şu an CHP üyesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyonların Ankara temsilcileriyle buluştu. Kılıçdaroğlu yerel seçimler ve Türkiye'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu.

"İSTANBUL VE ANKARA'YI ALACAĞIZ"

31 Mart yerel seçimleriyle ilgili merakla beklenen İzmir ve Mersin adaylarıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "İzmir ve Mersin adayları İlk PM'de açıklanacak. İstanbul ve Ankara'yı da alacağız. İstanbul'da aday tanıtım toplantısı da hafta yapılacak" dedi.

Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın adaylığı ve üyeliğiyle ilgili, "Mansur Yavaş CHP üyesi oldu. Hem de bugün değil daha önce oldu" dedi.

İYİ PARTİ İLE İTTİFAK

İYİ Parti ile yaptıkları ittifakla ilgili Kılıçdaroğlu, "İYİ Parti ile görüşmelerde en fazla zorlandığım iller Balıkesir ve Denizli'ydi" dedi

BİNALİ YILDIRIM İDDİASI

Kılıçdaroğlu, adı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen Binali Yıldırım'la ilgili "Aday olmazsa şaşırmayın" dedi.

ABD ASKERLERİNİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ

Trump'ın açıklamaları, "ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesinin arkasında ne var ona bakmak lazım. Türkiye sınır ötesi operasyon gerekiyorsa yapar, güvenliğini koruma hakkı vardır." diye konuştu.