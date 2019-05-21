Kılıçdaroğlu: Ortak amacımız güçlü bir demokrasiyi inşa etmektir

Konuşmasına "müjdeli bir haber" olarak nitelendirdiği bir haberle başlamak istediğini belirten Kılıçdaroğlu, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda şampiyon olan Galatasaray'ı ve Kulüp yöneticilerini tebrik etti.

Şampiyonluk için centilmence mücadele edildiğini ve ipi Galatasaray'ın göğüslediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Galatasaray, bir Türkiye, dünya markasıdır. Gerek uluslararası alanda gerek Türkiye'de futbol karşılaşmalarında büyük başarılara imza atmış, köklü gelenekleri olan bir takım aynı zamanda." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ayrıca hayata veda eden gazeteci Taki Doğan'a ve cinayete kurban giden arkeolog Sinan Sertel'e Allah'tan rahmet diledi.

Çarlık Rusyası'ndan, Osmanlı'ya yönelik Çerkez göçünün 155 yıl önce Kafkasya'dan başladığını anımsatan Kılıçdaroğlu, bu sırada binlerce kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bu acıların, sürgün edilenlerin ve onlardan sonraki kuşaklarının acıları olarak varlığını koruduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, Abazaların ve Çerkezlerin Anadolu'yu yurt edindiklerini kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Onlar bizim tarihimizin de bugünümüzün de en köklü gelenekleri olan aileleri olarak aramızda bulundular. Onların acılarını yürekten paylaşıyoruz. 155 yıl önce büyük acılar yaşadılar, diliyoruz hiç kimse ama hiç kimse, sadece bizim coğrafyada değil, dünya coğrafyasında böyle acılarla karşılaşmasın, sürgünler olmasın, insanlar hayatını kaybetmesin. Karadeniz'de çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Anneler, çocuklarını öldükleri halde denize bırakmadılar. Yüzlerce teknenin battığı söyleniyor. Karaya çıktıktan sonra Karadeniz'den çıkan balıkları uzun süre yiyemediler. İnşallah bir daha insanlar bu tür acıları yaşamazlar."

"19 Mayıs görkemli yolculuğun başlangıcıdır"

Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'a ilişkin ifadelerini aktararak, şöyle konuştu:"19 Mayıs, kaderimizi kendi ellerimizle belirlemenin, bağımsızlık uğruna ölümü bile göze almanın tarihidir, emperyalizme ve iş birlikçilerine boyun eğmemenin, sömürüye direnmenin tarihidir; bağımsızlığımızın önündeki engelleri yok eden onurlu mücadelenin tarihidir, en karanlık anlarda bile yurt sevgisiyle omuz omuza mücadele edenlerin tarihidir, mandacı ve emperyalistlerin himayesini reddeden, bir milletin hakkına hukukuna ve bağımsızlığına sahip çıkmanın azminin ve kararlılığının tarihidir, sadece düşman işgalinden kurtuluşun değil 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılmasıyla 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' ilkemizi dünyaya duyuran görkemli yolculuğun başlangıcıdır."

Büyük bir azimle yola çıkıldığına ve bu süre zarfında önemli bedeller ödendiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, herkesin Türkiye Cumhuriyeti'ni demokrasiyle taçlandırma görevi bulunduğuna değindi.

Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlerimiz, fikri, vicdanı ve irfanı hür tüm gençlerimiz başta olmak üzere bizler tüm zorlukları yenip, halkımızla birlikte ülkemizi çağdaş uygarlığın üzerine taşıyacağız. Bu bizim Mustafa Kemal ve arkadaşlarına verdiğimiz sözdür. Bu sözün arkasında duracağız, hiç kimse bizi bu sözden geri döndüremeyecek. Hangi partiden, görüşten, kimlikten, inançtan olursa olsun, hepimizin ortak amacı güçlü bir demokrasiyi inşa etmektir."

Kemal Kılıçdaroğlu, kamu hizmeti veren TRT'nin yasalar doğrultusunda, tüm siyasi partilere eşit mesafede olması gerektiğini belirterek, "TRT maalesef bu görevini büyük ölçüde yitirmiş durumda." dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, "istihdam fazlası" gerekçe gösterilerek 169 kişinin TRT'deki görevlerinden uzaklaştırılmak istendiğini ancak bu sayıdan daha fazla kişinin aynı zaman diliminde kurumda istihdam edildiğini ileri sürdü. AA