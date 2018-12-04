İşte CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satır başları:

Dün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ydü. Bugüne kadar 16 yıl geçti. Bütün engelli kardeşlerime sesleniyorum: 16 yılda sizin hangi sorununuzu çözdüler? Neden engelliler için yaşanamaz hale geldi bu iller? Ama mart ayında tabloyu değiştireceğiz. Aldıkları bütün kararlarla Türkiye'nin aleyhine sonuçlar doğuran, haklarını kaybeden vatandaşlarımızın haklarınızı savunacağız.

"O KAPILARI AÇACAKSINIZ"

Bakınız bütün dünyada engelli vatandaşlar korunur, bizim de yasamızda var. Sadece 11 bin 313 kadrosu devlette boş. Neden devlet parlamentonun ve yasaların gerektirdiğini yapmıyor. Kendi yandaşları olunca bütün kapıları açık, engelli vatandaş olunca kapalı. Şimdi siz mart ayında o kapıları açacaksınız.

ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI İŞÇİLERİ

Bir işçi olmanın haklarını istiyorsunuz ve hak istediniz diye jandarma polis, TOMA’lar geldi. 'Neden hakkınızı arıyorsunuz' diye size engel oldular. 52 işçinin ölümünü gizlediler. Ancak Ali Şeker’in verdiği soru önergesinde söylediler, 52 işçinin hayatını kaybettiğini. Bizim dışımızda bu ölümleri dile getiren kimse olmadı, biz sizin arkanızda durmaya devam edeceğiz. Hak aramanın suç olduğu ortamlar dikta yönetimlerinin olduğu ortamlardır. Hak aramak diktatöre boyun eğmemektir.

Biz esnafında çiftçinin de memurun da hakkınız savunuyoruz. Bizim görevimizi halkı savunmaktır. Saraydan değil halktan yana tavır alıyoruz biz.

"ÖLENLERİN HESABINI KİM VERECEK?"

Hatırlarsınız bir Ergenekon rüzgarı vardı. Bir ara herkese Ergenekoncu diye suçladılar. 11 yılda 60 bin kişinin telefonu dinlendi. Türkiye’nin 26’ncı Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ terörist diye tutuklandı hapse atıldı ve ve savcı çıktı en sonunda Ergenekon adlı terör örgütünün varlığı ispat edilememiştir dedi. Bu kişilere iftira edilmiştir. Şimdi efendim 'biz yanlış yaptık' diyorlar. Ölenlerin hesabını kim verecek?

ENFLASYON RAKAMLARI

Herkes geçim derdinde eti gramla alan bir noktaya getirdiler milleti. Enflasyon düştü diye havuz medyası bugün başlık atmış ama ben toplumu nasıl kandırmak istediklerini anlatmak istiyorum. İyi de neyin fiyatı düştü, düşüşün yüzde 39’u dizel otomobil fiyatlarındaki düşüş, düşüşün yüzde 21’lik kısmı ise benzinli otomobil oranlarındaki düşüş bunlardaki düşüş nedeniyle enflasyonda biraz düşmüş oluyor. Bizim halkımız he sabah sofrada otomobil mi yiyor. Bizim halkımız yediklerinde sofralardaki artış ise devam ediyor. 46 bin adet otomobil satmışlar, vergileri düşürdüler enflasyon düştü, Bizim derdimiz asgari ücretle geçinen borç batağında olan işsiz olan, emeklilikte yaşa takılanlar. Ya asgari ücret altında da aylık alan var mı? Evet var. 1 milyon 800 bin kişi asgari ücretin altında maaş alıyor.