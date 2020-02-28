Türkiye Kılıçdaroğlu, programlarını iptal etti

Kılıçdaroğlu, programlarını iptal etti

Türkiye

Kılıçdaroğlu, programlarını iptal etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara dışındaki bütün programlarını iptal etti.

28 Şubat 2020, Cuma 10:01 Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib’deki saldırı nedeniyle Ankara dışındaki tüm programlarını iptal etti. Kılıçdaroğlu, İdib’deki saldırı haberi üzerine gece boyu kurmaylarıyla toplantı yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara dışındaki tüm programlarını iptal ettiği bildirilirken, CHP MYK ise olağanüstü toplantıya çağırıldı. Parti genel merkezinde saat 11.00’de toplanacak MYK’de, İdlib’deki saldırı ve sonrasındaki gelişmeler değerlendirilecek.

AA


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