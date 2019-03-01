CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

Uşak bir Cumhuriyet kentidir. Uşak’ın tarihinde Kuvayımilliye ruhu vardır. Uşak’ı yeniden ayağa kaldırmak bizim görevimizdir. Eğer bunu yapabilirsek bu Anadolu’da ciddi bir yankı uyandıracak.

Uşak Şeker Fabrikası satılırsa; onu belediye alacak. Çünkü orası Cumhuriyet'in bir değeridir, çalışmaya devam edecek.

Seçimle gelenin hesap verebilmesi gerekir. Seçimle gelip saraya kapaklanıyorsa ondan bu memlekete hayır gelmez.

Bizim belediyelerimizde asgari ücret net 2 bin 200 liradır. Uşak Belediyesi'nde çalışan işçi kardeşlerime seslenmek istiyorum; oyunuzu verin siz de aylık 2 bin 200 lira alın. Hiç kimsenin ekmeği ile, aşı ile oynamayız. Garantisi benim...

Yurt dışındaki bir avuç tefeciye 192 milyar dolar faiz ödediler.

Sizden sadece bir şey istiyorum; sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun.