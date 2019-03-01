Kılıçdaroğlu Uşak'ta konuştu: Tek bir kişi işinden olmayacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında Uşak'taydı. Esnaf odaları temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, seçim gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:
Uşak bir Cumhuriyet kentidir. Uşak’ın tarihinde Kuvayımilliye ruhu vardır. Uşak’ı yeniden ayağa kaldırmak bizim görevimizdir. Eğer bunu yapabilirsek bu Anadolu’da ciddi bir yankı uyandıracak.
Uşak Şeker Fabrikası satılırsa; onu belediye alacak. Çünkü orası Cumhuriyet'in bir değeridir, çalışmaya devam edecek.
Seçimle gelenin hesap verebilmesi gerekir. Seçimle gelip saraya kapaklanıyorsa ondan bu memlekete hayır gelmez.
Bizim belediyelerimizde asgari ücret net 2 bin 200 liradır. Uşak Belediyesi'nde çalışan işçi kardeşlerime seslenmek istiyorum; oyunuzu verin siz de aylık 2 bin 200 lira alın. Hiç kimsenin ekmeği ile, aşı ile oynamayız. Garantisi benim...
Yurt dışındaki bir avuç tefeciye 192 milyar dolar faiz ödediler.
Sizden sadece bir şey istiyorum; sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun.