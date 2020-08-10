CHP'de Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter ise Selin Sayek Böke oldu.

Faik Öztrak, Parti Sözcülüğü görevini sürdürecek.

Ahmet Akın, Kılıçdaroğlu'nun enerji politikaları danışmanıydı. Enerji ve Altyapı isimli Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi.

Ali Öztunç da Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak MYK'ya girdi.

Selin Sayek Böke

Yüksel Taşkın, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Selin Sayek Böke, Genel Sekreter olarak görevini sürdürecek.

Fethi Açıkel, Veli Ağbaba, Gamze Akkuş İlgezdi, Bülent Kuşoğlu, Oğuz Kaan Salıcı görevlerine devam edecek.

Gençlik Politikaları'ndan Sorumlu Gökçe Gökçen daha önce İnsan Hakları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıydı.



