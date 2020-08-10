Kılıçdaroğlu, yeni MYK'sını belirledi! Selin Sayek Böke Genel Sekreter oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 16 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi. MYK'da 4 yeni isim yer aldı, 12 kişi yerini korudu. Selin Sayek Böke Genel Sekreterlik görevine getirildi.
10 Ağustos 2020, Pazartesi 09:40 Son Güncelleme:
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CHP'de Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter ise Selin Sayek Böke oldu.
Faik Öztrak, Parti Sözcülüğü görevini sürdürecek.
Ahmet Akın, Kılıçdaroğlu'nun enerji politikaları danışmanıydı. Enerji ve Altyapı isimli Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi.
Ali Öztunç da Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak MYK'ya girdi.
Selin Sayek Böke
Yüksel Taşkın, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Selin Sayek Böke, Genel Sekreter olarak görevini sürdürecek.
Fethi Açıkel, Veli Ağbaba, Gamze Akkuş İlgezdi, Bülent Kuşoğlu, Oğuz Kaan Salıcı görevlerine devam edecek.
Gençlik Politikaları'ndan Sorumlu Gökçe Gökçen daha önce İnsan Hakları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıydı.