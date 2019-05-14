Kılıçdaroğlu’na sosyal medyadan hakaret eden sanığa ceza

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na geçen yıl Eskişehir’de şehit cenazesine katılmasının ardından sosyal medyada hakaret eden sanık 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı. Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık Bahtiyar A. (60) ile taraf avukatları hazır bulundu.

Savunmasında, pişman olduğunu belirten sanık Bahtiyar A, "Akıllı telefonlar yüzünden oldu. Ben aslında öyle demek istemedim. ’Bunları def etmek lazım’ yazacaktım, klavye ’linç etmek’ diye çevirmiş. Klavye hatası. Ahirette cezamı almak isterim. Burada ceza almak istemiyorum. Adliyeye düştüğüm için çok üzgünüm. Zaten bu olay sonrası sosyal medya hesabımı kapattım." dedi.

CHP Genel Merkezi ve Eskişehir İl Başkanlığı adına davaya müdahil olan Avukat Kemal Sayılır ise sanığın cezalandırılmasını talep etti. Akılı klavyelerin, eş anlamlı kelimeleri tamamlamadığını savunan Sayılır, "Hepimiz bu tip telefonlar kullanıyoruz. Kaldı ki ’linç etmek’ kelimesiyle ’def etmek’ kelimesi arasında anlam birliği yoktur." ifadelerini kullandı.

AA