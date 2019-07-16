Kılıçdaroğlu'ndan AB'nin yaptırım kararına tepki
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu iddia ederek yaptırım kararı almasına tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa Birliği’nin yaptırım kararı ile ilgili yaptığı konuşmasında "Doğu Akdeniz'de bizim haklarımız var, o hakları sonuna kadar savunacağız, kimsenin bundan endişesi olmasın. AB yaptırım uygulayacakmış, bunu kabul etmiyoruz. AB çifte standart uygulamaktan vazgeçmediği sürece, AB'nin bu topraklarda değeri yoktur" ifadelerini kullandı.