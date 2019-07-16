CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa Birliği’nin yaptırım kararı ile ilgili yaptığı konuşmasında "Doğu Akdeniz'de bizim haklarımız var, o hakları sonuna kadar savunacağız, kimsenin bundan endişesi olmasın. AB yaptırım uygulayacakmış, bunu kabul etmiyoruz. AB çifte standart uygulamaktan vazgeçmediği sürece, AB'nin bu topraklarda değeri yoktur" ifadelerini kullandı.