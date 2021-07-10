Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması!
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bu konuda ittifak partileri arasında bir görüşme henüz yapılmadı ancak CHP yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olduğunu yüksek sesle dile getirmeye başlamış ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu “Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu.” ifadelerini kullanmıştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bu sözlere yanıt geldi.
10 Temmuz 2021, Cumartesi 13:47 Son Güncelleme:
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CNN TÜRK muhabiri Gülşen Coşkun şu bilgileri paylaştı:
"Kuşoğlu Çankaya Belediyesi’nin bir açılışında konuşmuştu. “Sayın Genelbaşkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun sevgi ve selamlarını iletiyorum.” demişti.
‘Cumhurhurbaşkanı adayımız’ dedikten sonra da gözler CHP lideri Kılıçdaroğlu’na ve Millet İttifakı cephesine çevrildi. Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesi’nden Emin Çölaşan’a konuştu.
"ACELECE SÖYLENMİŞ SÖZLER... YANLIŞ OLDU"
Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
“Siyasi ortamı ve Millet İttifakı’nı dikkate almadan acele söylenmiş sözlerdir. Sayın Kuşoğlu zamansız bir açıklama yapmış, üzülerek haberim oldu.”
Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlığı seçimine Millet İttifakı olarak diğer partilerle birlikte gireceğiz. Onlara danışmadan, onların onayı alınmadan, birlikte karar verilmeden, şu ya da bu kişinin aday olacağını açıklaması yanlış oldu.” ifadelerini kullandı."