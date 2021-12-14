Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret önerisi

Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret önerisi

Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret önerisi

Asgari ücret görüşmeleri hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2021 yılının başında asgari ücretin 384 dolar olduğunu hatırlatarak, 'Yeni asgari ücreti belirleyeceklerse 384 doların karşılığı olan Türk Lirası'nı versinler' dedi.

14 Aralık 2021, Salı 17:00 Son Güncelleme:
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da bir otelde gerçekleşen Aile Destekleri Sigortası tanıtımına katıldı. Tanıtımda konuşan Kılıçdaroğlu, asgari ücretle ilgili öneride bulunarak, "Bugünlerde asgari ücret belirlenecek. Adı üzerinde asgari ücret. Bir ailenin geçinmesi için en düşük ücret. 2021 Ocak ayında asgari ücret net 2825 liraydı. Bugünkü dolar kuru 384 dolar. Yeni asgari ücreti belirleyeceklerse 384 doların karşılığı olan Türk Lirası'nı versinler. Büyüme de onların olsun" diye konuştu.

DHA

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