Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları:

Hatay'da yaratılan atmosferi, İstanbul'da da gerçekleştireceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceksiniz. Geliri düşük bölgelere pozitif ayrımcılık yapacaksınız. Ortadoğu'da Türkiye barışın önderliğini yapmalıdır. Ortadoğu'da en çok barışa ihtiyacımız var. Ortadoğu'da emperyalistler bir birinizi öldürün diye silah satıyor.

35 milyar dolar nereye gitti? Daha bunun cevabını alabilmiş değiliz. Sarayda oturmakla bu işler yürümez. 3 bin kişilik ordu ile halkın arasına giriyorsan sen silahlı güç olarak halkın arasına giriyorsun demektir. Gençlerin yüzde 50'si işsiz... İşsizlerin sayısı 7.5 milyona dayandı. Saraydakiler işsizlik nedir biliyorlar mı acaba? Bir elleri yağda bir elleri balda...



