  • Haberler
  • Gündem
  • Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Umarım güzel şeyler olur

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Umarım güzel şeyler olur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile devam eden ittifak sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "İttifak görüşmeleri devam ediyor. Umarım güzel şeyler olur" dedi

12 Aralık 2018, Çarşamba 12:31 Son Güncelleme:
A A
Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Umarım güzel şeyler olur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile ittifak sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"UMARIM GÜZEL ŞEYLER OLUR"

Kılıçdaroğlu ittifak görüşmelerinde gelinen son noktaya ilişkin soru üzerine, "Görüşmeler devam ediyor. Umarım güzel şeyler olur. Türkiye bu ittifak görüşmelerini başarıyla sonuçlandırır, benim de en büyük arzularımdan birisi bu" dedi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.