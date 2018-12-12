Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Umarım güzel şeyler olur
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile devam eden ittifak sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "İttifak görüşmeleri devam ediyor. Umarım güzel şeyler olur" dedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile ittifak sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"UMARIM GÜZEL ŞEYLER OLUR"
Kılıçdaroğlu ittifak görüşmelerinde gelinen son noktaya ilişkin soru üzerine, "Görüşmeler devam ediyor. Umarım güzel şeyler olur. Türkiye bu ittifak görüşmelerini başarıyla sonuçlandırır, benim de en büyük arzularımdan birisi bu" dedi.