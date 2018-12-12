Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Umarım güzel şeyler olur CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile devam eden ittifak sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "İttifak görüşmeleri devam ediyor. Umarım güzel şeyler olur" dedi