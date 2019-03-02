Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları:

Egemen güçler Orta Doğu’daki zenginliği paylaşmak için oradaki halkları yok sayıyorlar. Onların birbirini öldürmesinden egemen güçler kazanıyor. Bu tablo Türkiye’nin kabul edeceği bir tablo olmamalı.

Cumhuriyet kurduysak biz bütün bu alanlarda barışı sağlayabilmeliyiz. Orta Doğu barış işbirliği teşkilatını kurarak burada barışı sağlamalıyız. Kim bunlar Irak, İran, Suriye ve Türkiye birlikte oturup bu sorunu çözmeli. 4 ülke bir araya gelirse bir çok sorunu çözebilir. 4 ülkede egemen güçler gitsin barış gelsin istiyor.

Avrupa Birliği Avrupa’da savaş olmasın diye kuruldu. Ve Siyasal bir birlik çıktı ortak akıllarını kullanıyorlar.

"BİLİM İNSANI DENİR Mİ?"

2019'dayız; Türkiye Cumhuriyeti'nde kalkınma planı yok, kimler bunun farkında bilmiyorum. Sorunları nasıl aşacağız ortada plan yok. Eskiden Devlet Planlama Teşkilatı vardı, artık o da yok.

Adalet ve liyakat aynı kökten gelir. (Kılıçdaroğlu'ndan üniversitede tanzim satış merkezi açılmasına tepki) Bunlara akademisyen, bunlara bilim insanı denir mi?