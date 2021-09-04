Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Milletimizin bağrından çıkan Kuvayımilliye ruhunun ve tam bağımsızlık ülküsünün güçlü bir irade ile belirdiği Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurtuluş mücadelesi veren kahramanlarımızı minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."