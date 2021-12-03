Siyaset Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK paylaşımı: 11'de geliyorum

Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK paylaşımı: 11'de geliyorum

Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK paylaşımı: 11'de geliyorum

Twitter'dan açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) randevu istediğini ancak alamadığını belirterek ''Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun'' dedi.

03 Aralık 2021, Cuma 10:46 Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından,

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) ilişkin bir paylaşımda bulundu.

''RANDEVU İSTEDİM VERMEDİLER, 11.00'DE GELİYORUM''

 Kılıçdaroğlu, "TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" ifadesine yer verdi.




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