Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK paylaşımı: 11'de geliyorum
Twitter'dan açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) randevu istediğini ancak alamadığını belirterek ''Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun'' dedi.
03 Aralık 2021, Cuma 10:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından,
Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) ilişkin bir paylaşımda bulundu.
''RANDEVU İSTEDİM VERMEDİLER, 11.00'DE GELİYORUM''
Kılıçdaroğlu, "TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" ifadesine yer verdi.
https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1466665006968164361
BUNLARI DA OKUYUN