Kılıçdaroğlu'ndan YSK açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hakkı, hukuku ve adaleti korumakla görevli olan YSK; haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, vicdansızlığın adresi oldu. Onlar hakim sıfatlarının arkasına saklanarak; demokrasiyi, adaleti, hakkı gasp edemezler" açıklamasında bulundu.

08 Mayıs 2019, Çarşamba 22:24 Son Güncelleme:
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Kılıçdaroğlu'ndan YSK açıklaması

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, YSK'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hakkı, hukuku ve adaleti korumakla görevli olan YSK, haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, vicdansızlığın adresi oldu. Onlar hakim sıfatlarının arkasına saklanarak demokrasiyi, adaleti, hakkı gasp edemezler." ifadelerine yer veren Kılıçdaroğlu, YSK'nin yedi üyesinin demokrasiyi katletmeye kalkıştıklarını ileri sürdü.

Kılıçdaroğlu, "Elbette karşılarında duracağız, susmayacağız. Hakkı, hukuku, adaleti ve vicdanı savunacağız. Onlardan korkmayacağız, yılmayacağız. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Şeytanlardan olmayacağız. Demokrasiyi, adaleti, halkı, halkın oyunu, hakkımızı sonuna kadar savunacağız." ifadelerini kullandı.

AA

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