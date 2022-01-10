Bakan Karaismailoğlu'ndan A Haber'de katıldığı programda Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili olarak "Elindeki uydurma kağıdı eline kim verdiyse onu da araştırması gerekir. Çünkü parti içi bir çekişme de olabilir" dedi.

Karaismailoğlu açıklamalarında şunları söyledi:

Bizim bir hayat felsefemiz var. Orada ailemize, milletimize bir sorumluluğumuz var. Helali haramı hayatımızda yaşarız. Yaşam mücadelemiz de onun için. O yüzden böyle bir iftira karşısında en üst perdeden cevap vermemiz gerekiyordu. Biz de onun karşılığını verdik. Böyle altı boş alan uydurma kağıt üzerinden, devletin bakanına, bu memleket için hayırlı bir evlat olma felsefesinden başka bir felsefesi olmayan bir kişinin, böyle bir iftira attığınız da tabi ki en üst perdeden cevap vereceğiz. Sonuçta bu iş mahkemelik olmuştur. Yargıya hesabını vereceklerdir. Elindeki uydurma kağıdı eline kim verdiyse onu da araştırması gerekir. Çünkü parti içi bir çekişme de olabilir aslında.

"HAYATIM MÜCADELEYLE GEÇTİ"

Ben 24 yıl İBB'de çalıştım. Üniversitede yeni mezun bir mühendis olarak başladım. Bütün basamakları tecrübe edinerek kazandım. Vizyonumuzu orada kazandın. Yani oradaki bilgi-birikimimi Türkiye için harcamaya çalışıyoruz. O yüzden büyük bir emek var. Hayatım büyük mücadelelerle geçti. Aynı programda "Türkiye'de demokrasi yok" diyor. Bu kadar muhalefetin yalan konuştuğu demokratik bir ülke gösterebilir misiniz. Gazetelerinde aynı şekilde, dillerinde aynı şekilde. Ortaya bir yalan atıyorlar. Yüzlerce kez yanıtlıyorsunuz görmüyorlar. Bu şekilde ispatlandı. İnşallah bundan sonra ayaklarını denk alırlar. Gazetelerinde tekzip yayınlamaktan bıkmadılar. Bu kadar yüzsüzler.

(Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu) Haziran ayında tamamlanacak.

İSTANBUL'DA METRO TARTIŞMASI

Bakanlık olarak 103 kilometre metro yapıyoruz. Metrolara neden U harfi koyduk? Bir tarafta emek hırsızlığı yapanlar var bir tarafta harıl harıl çalışanlar var.

YENİ METRO PROJELERİ

İstanbul'da yılın 6. ayından itibaren üst üste metro projelerini açacağız. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin metrosunu 18 ayda bitirip vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bakın bir rekordur. Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistem hattını projelendirdik. Sirkeci Garını yeniden hayata kazandıracağız. Özel bir tren dizayn ediyoruz buraya. Tüm projeler 2023'te bitecek. Ulaştırma projelerini çok önceden planladık. Çekmeköy-Sultanbeyli hattı devam ediyor.

METRO İNŞAATINA HAFRİYAT İDDİASI

Hangi akılla hafriyat dökülüyor, izahı yok. Mallesef yapımından sorumlu olan belediye tarafından üzerine hafriyat dökülüyor. Vatandaş zamanı gelince hesabını soracak. Bomonti-Dolmabahçe tünelinden günde 60 bin araç geçiyor. Levazım tüneli ile bu sayı daha da artacak. 13 bin 20 kilometre demiryolu hattımız var. Toplu taşıma tamamen belediyenin kontrolünde olan bir iş. Hizmetin ne olduğunu AK Parti ile öğrendi milletimiz.

YILBAŞI GECESİ OSMANGAZİ NEDEN KAPATILDI?

Biz vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için buradayız. Bunu duyunca çıldırdık. Bütün vatandaşlarımızı tek tek aradık özür diledik. Firmaya çok ciddi bir ceza kesildi. O gece mağduriyet yaşayanlar vatandaşların paraları iade edildi.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

15 Şubat'tan sonra projeyi bitiriyoruz. Batı Marmara ve Batı Ege'ye ulaşımda merkez olacak.

HIZLI VE YÜKSEK HIZLI TREN PROJELERİ

Konya-Karaman Hattı Akdeniz'e uzanacak. Mersin'e ve ardından da Gaziantep'e gidilecek. Sivas ile ilgili proje yıl sonu bitecek.



