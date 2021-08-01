Siyaset Kılıçdaroğlu'nun 'yapılaşma yetkisi' iddiasına Bakan Ersoy'dan yanıt

Kılıçdaroğlu'nun 'yapılaşma yetkisi' iddiasına Bakan Ersoy'dan yanıt

Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun 'yapılaşma yetkisi' iddiasına Bakan Ersoy'dan yanıt

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ormanlarda yapılaşma yetkisinin kendisine verildiği iddiasına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

01 Ağustos 2021, Pazar 10:13 Son Güncelleme:
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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ormanlarda yapılaşma yetkisinin Bakan Ersoy'a verildiğini öne sürdü. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bir imzayla ormanlarda yapılaşma yetkisini Turizm Bakanına verdi. Her yer yandı kül oldu, derdi dağı taşı betonlaştırmak. Çok açık söylüyorum; tek bir tuğla dahi koymaya kalkarsanız, önce ekskavatörle beni çiğnemeniz gerekecek. Ormanlarımıza dokunamayacaksınız. Hadsizler!" dedi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy ise, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi. Ersoy, "Bu düzenleme bugün değil, 1982 yılında çıkarılan kanun ile 3 Bakanlığın uhdesinde 39 yıldır var olan yetkinin, uzmanlığı gereği Bakanlığımızla sınırlandırılmasından ibarettir. Birlik ve beraberlik gerektiren bu günlerde konuyu çarpıtmanızı doğru bulmuyorum" ifadesini kullandı.


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