Türkiye Kilis 7 Aralık Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Türkiye

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü 3 Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

17 Temmuz 2021, Cumartesi 17:57 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar veya postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır" açıklaması yapıldı.


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