Türkiye Kilis 7 Aralık Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor

Türkiye

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü 8 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı.

23 Aralık 2021, Perşembe 18:09 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır"açıklaması yapıldı.


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