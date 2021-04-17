Türkiye Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Türkiye

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü 4 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

17 Nisan 2021, Cumartesi 17:37 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemize;  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  657  sayılı Devlet  Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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