Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi alıyor!

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Fen- Edebiyat Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi’ne profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alıyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi’ne başvurular nasıl yapılır? İşte ilanın detayları…

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Tarih ile Temel İslam Bilimleri bölümlerine 1 profesör, 2 doçent ve 1 doktor öğretim üyesi alıyor.

İlanın detayları ise şöyle:

“Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.”

İLANA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN







