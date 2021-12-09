Magazin Kilis il mi ilçe mi? Hangi bölgede? MasterChef’in çekildiği Kilis’in konumu ve tarihi

Kilis il mi ilçe mi? Hangi bölgede? MasterChef’in çekildiği Kilis’in konumu ve tarihi

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Kilis il mi ilçe mi? Hangi bölgede? MasterChef’in çekildiği Kilis’in konumu ve tarihi

MasterChef’in 9 Aralık Perşembe akşamı yayınlanan bölümü Kilis’te çekildi. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kilis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı şerefine düzenlenen bu bölümde, Kilis’in tarihi ve yöresel lezzetleri de gündeme geldi…

09 Aralık 2021, Perşembe 17:08 Son Güncelleme:
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Cennet çamurunun diyarı, zeytinyağının merkez Kilis, gastronominin üst düzeyde yaşandığı ve otantik lezzetlerini kaybetmemiş bir yer olarak anılıyor. Ayrıca Kilis, inanç turizmi için de önemli bir merkez olmaya devam ediyor. İşte bu hafta MasterChef’in çekildiği Kilis hakkında merak edilenler…

KİLİS İL Mİ İLÇE Mİ? HANGİ BÖLGEDE?

Kilis daha önceleri Gaziantep iline bağlı bir ilçe iken, Bakanlar Kurulu'nun 06.06.1995 tarih ve 550 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesi ile il statüsüne kavuştu ve böylece Türkiye'nin 79. ili oldu.

Akdeniz ve Güneydoğu bölgeleri arasındaki geçiş kuşağı üzerinde bulunan Kilis, Suriye sınırına ise 10 km, Gaziantep'e 55 km uzaklıktadır.

Yüz ölçümü 1.521 km2 olan Kilis, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Hatay-Maraş oluğu ile Fırat ırmağı arasında uzanan Gaziantep Platosu’nun güneybatı kısmında, Türkiye-Suriye sınırı boylarında 360 K enlemi ve 320 D boylamı değerleri arasındadır.

Kilis’in sınır hattı, batı ve kuzeybatıda Gaziantep'in İslahiye ilçesi, güneyde Türkiye-Suriye sınırı, kuzey ve kuzeydoğuda Gaziantep merkez ve doğuda Gaziantep'in Oğuzeli ilçeleriyle çevrilidir.

KİLİS’İN TARİHİ

Kilis'in tarihinin MÖ 3000 yılına kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Kent, tarih boyunca Süryaniler, Hititler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlıların egemenliğinde kalmıştır. 636 yılında Halife Ömer tarafından İslam devleti topraklarına katılmış ve Bizans’a karşı bir sınır karakolu niteliği taşımıştır. Daha sonraları Selçuk ve Memluk egemenliği altına girmiş, nihayetinde I. Selim tarafından 1516 yılındaki Mercidabık Savaşı sonucunda Osmanlı topraklarına katılmıştır. Kilis, Osmanlı döneminde Halep Vilayeti'ne bağlıydı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra önce İngilizlerin, sonra Fransızların işgaline uğramıştır. 7 Aralık 1921'de işgalden kurtulmuştur.

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