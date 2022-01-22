Kilis İli Elbeyli Belediyesi memur alacak
Kilis İli Elbeyli Belediye Başkanlığı memur alacağını açıkladı.
22 Ocak 2022, Cumartesi 17:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Elbeyli Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliğinin hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır" açıklaması yapıldı.