Kilis pie nasıl yapılır? 26 Aralık MasterChef 2021 Somer Şefin Kilis pie tarifi, malzemeleri ve püf noktası
Kilis pie nasıl yapılır sorusu MasterChef izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Somer Şefin özel tarifi olan Kilis pie, Kilis’e özel yöresel yemekler arasında yer almaktadır. Adeta parmaklarınızı yiyeceğiniz bu özel yemeği, mutfaklarında ilk defa yapacak olan kişiler, Kilis pie tarifi ve malzemelerini araştırıyor. Peki, Kilis pie nasıl yapılır? İşte 26 Aralık MasterChef 2021 Somer Şefin Kilis pie tarifi, malzemeleri ve püf noktası.
27 Aralık 2021, Pazartesi 10:58 Son Güncelleme:
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Kilis pie, adından da anlaşılacağı üzere Kilis’e özel yöresel bir yemektedir. İçinde bulunan bolca malzemeyle adeta damakları şenlendiren bu yemek, herkesin sevdiği yemekler arasında yer almaktadır. Somer Şefin özel tarifleri arasında yer alan Kilis pie tarifini evlerinde yapmak ve konuklarına bu eşsiz lezzeti yedirmek isteyen kişiler, tarifi ve malzemelerini sorguluyor. Peki, Kilis pie nasıl yapılır? İşte 26 Aralık MasterChef 2021 Somer Şefin Kilis pie tarifi, malzemeleri ve püf noktası.
KİLİS PİE MALZEMELERİ
Tabanı için;
- Kemer patlıcan
Kilis pie için malzemeler
- Kemiksiz kuzu döş
- Kırmızı kapya biber
- Maydanoz
- Sarımsak
- Soğan
- Domates salçası
- Biber salçası
- Karabiber
- Tuz
- Kimyon
- Zeytinyağı
Kilis pie üstü için malzemeler
- Patates
- Tereyağı
- Krema
- Et suyu
- Eski kaşar
- Tuz
- Karabiber
- Muskat
- Beyaz biber
Kilis pie etrafına;
- Renkli çeri domatesler
- Renkli biberler
KİLİS PİE TARİFİ, NASIL YAPILIR?
- Patatesleri soyup, dört parçaya bölün, tuzlu suda yumuşayıncaya kadar haşlayın
- Patlıcanları uzunlamasına ince kesin, yağ ile ıslattığınız tepsinin dibine sıralayarak dizin.
- Zırhla çekilmiş kıymaya ince doğranmış soğanı, ezilmiş sarımsakları, ince kıyılmış maydanozu, çok ince kıyılmış kırmızı biberleri, baharatları, salçayı ve 2 kaşık sıvıyağı ekleyip iyice yoğurun.
- Yağlanmış patlıcanlı tepsiye elinizle bastırarak yayın. Yaydığınız kıymayı 8 eşit parçaya bölün ve 200 derece fırında pişirin.
- Patatesler haşlanırken, bir yandan da yağı tavada eritin.
- Krema, et suyunu, eski kaşar ve tereyağı ile beraber patateslere ekleyerek püre haline getirin, muskat cevizi ve beyaz biberi ekleyin.
- Az pismiş Kilis pie üzerine patates püresini sıkma torbası yardımı ile üstünü tamamen kapatacak şekilde sıkın; etrafını renkli domates, renkli biber ve arpacık soğan ile çevreleyin.
- Daha önce 200 dereceye ısıttığınız fırında üzeri renk alana kadar, pişirin.
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