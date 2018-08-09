Kilis ve Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluk
Türkiye'nin iki ucundaki sınır kapılarında hareketlilik sürüyor. Suriyeliler, bayram tatilini ülkelerinde geçirmek için Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Yaklaşık 11 bin Suriyeli ülkesine gitti. Benzer bir yoğunluk da Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaşanıyor. Gurbetçiler tatillerinin ardından yaşadıkları ülkelere geri dönüyorlar. Yani özetle gurbetçiler 'Vatana veda', Suriyeliler ise 'Vatana Merhaba' diyor...
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye'nin dört bir yanındaki sınır kapılarında hareketlilik sürüyor.
GURBETÇİLER GERİ DÖNÜYOR
Kurban Bayramı'na 12 gün kala özellikle Kilis Öncüpınar ve Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor. Avrupa'da yaşayan gurbetçiler tatillerinin ardından geri dönüş yolculuğuna başladı. Sınır kapılarında uzun araç kuyrukları oluştu.
BİNLERCE SURİYELİ BAYRAM İÇİN ÜLKESİNE GİDİYOR
Benzer bir görüntü de Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yaşanıyor. Bayramı ülkesinde geçirmek isteyen binlerce Suriyeli Öncüpınar Sınır Kapısı'na gitti. Bugüne kadar bayram için ülkesine dönen Suriyeli sayısı da 11 bini buldu.