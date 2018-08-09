Kilis ve Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluk Türkiye'nin iki ucundaki sınır kapılarında hareketlilik sürüyor. Suriyeliler, bayram tatilini ülkelerinde geçirmek için Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Yaklaşık 11 bin Suriyeli ülkesine gitti. Benzer bir yoğunluk da Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaşanıyor. Gurbetçiler tatillerinin ardından yaşadıkları ülkelere geri dönüyorlar. Yani özetle gurbetçiler 'Vatana veda', Suriyeliler ise 'Vatana Merhaba' diyor...