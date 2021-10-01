Türkiye Kilis'te feci kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı... 4 kişi öldü

Kilis'te feci kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı... 4 kişi öldü

Türkiye

Kilis'te feci kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı... 4 kişi öldü

Kilis'te TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, iki kişi yaralandı.

01 Ekim 2021, Cuma 10:58 Son Güncelleme:
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M.E'nin kullandığı 06 FY 1056 plakalı TIR ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 79 AAP 065 plakalı otomobil, Kilis - Hatay kara yolunun Gülbaba köyü mevkisinde çarpıştı. Otomobildeki 4 kişi sıkışarak hayatını kaybetti, araç sürücüleri yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarıyla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kilis-Hatay kara yolu çift taraflı ulaşıma kapandı. 

Araçların yoldan kaldırılması ve ölen 4 kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


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