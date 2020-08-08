Valilikten yapılan açıklamada, kentteki pozitif vakalara ilişkin yürütülen filyasyon çalışmalarında son zamanlarda vaka artışlarının belirlendiğine dikkat çekilerek Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun salgınla mücadele için yeni tedbirler aldığı belirtildi.

Bu kapsamda, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul'unun salgınla mücadele için taziyelerle ilgili karar aldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

Taziyelerin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmamasını teminen, taziye evlerindeki taziye kabulü yasak olmaya devam etmekle birlikte, cenaze sahiplerinin evlerinde, işletmelerinde veya bu alanların yakın çevreleri ile diğer açık alanlarda taziye kabullerinin yasaklanmasına karar verilmiştir.



