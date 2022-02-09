Türkiye Kilit kavşakta kar yağışı başladı

Kilit kavşakta kar yağışı başladı

Türkiye

Kilit kavşakta kar yağışı başladı

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak Kırıkkale'de, gün boyunca aralıklarla yağan yağmur, yerini kara bıraktı.

09 Şubat 2022, Çarşamba 22:17 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak Kırıkkale'de, gün boyunca yağan yağmur, yerini kara bıraktı.


Şehirler arası yollarda ise karayolları ekipleri kar tutmaya başlayan bölgelerde çalışma başlattı. Ekipler, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Sürücüler ise kara yolunda dikkatli ilerledi. Akşam saatlerinde başlayan kar, yaklaşık bir saatlik sürenin ardından etkisini azalttı.

KIRIKKALE (İHA)

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