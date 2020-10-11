Türkiye Kilit kavşakta trafik yoğunluğu: Binlerce kişi yollara akın etti

Kilit kavşakta trafik yoğunluğu: Binlerce kişi yollara akın etti

Türkiye

Kilit kavşakta trafik yoğunluğu: Binlerce kişi yollara akın etti

Hafta sonu tatillerini farklı şehirlerde değerlendiren binlerce kişi, pazartesi başlayacak yüz yüze eğitim öncesi 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğuna neden oldu. Kilit kavşaktaki denetimde otobüslerle şehirlerarası seyahat eden yolcuların da "HES kodu" sorgulaması yapıldı.

11 Ekim 2020, Pazar 23:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusundaki ikinci aşamada, pazartesi gününden itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocuklar yüz yüze eğitime başlıyor. Bu nedenle hafta sonu tatillerini farklı şehirlerde değerlendiren binlerce kişi, yollara yeniden akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale’de yer alan kilit kavşakta, trafik yoğunluğu yaşandı. Kavşaklarda görev alan polisler, trafiğin akışını sağlamak için gece yarısına kadar görev yaptı.

HES kodu sorgulaması yapıldı

Bölge Trafik Kontrol Noktasındaki görevli polisler ise, şehirler arası seyahat eden yolcuların "HES kodu" sorgulaması yapıldı. Ayrıca, araçlarda hijyen denetimi yapan ekipler, yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıkları da kontrol edildi.

Öte yandan, durdurulan diğer araçlarda da ise sürücülerin ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden kontrolleri gerçekleştirildi.

KIRIKKALE (İHA)


İlgili Haberler
Trabzon'da son 48 saatte 35 farklı noktada yangınİzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 11'e yükseldi


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Ruh sağlığımız
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Kıbrıs ah! Kıbrıs...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 11'e yükseldi