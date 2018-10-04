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Usta yönetmen Quentin Tarantino'nun 2003 yılında çektiği çok sevilen Kill Bill filminin Uma Thurman tarafından hayat verilen baş kahramanı "The Bride" yani "Gelin" İstanbul'da görüldü! Ama nasıl?

İstanbul'da yaşayan Amerikalı muhabir ve yazar Jared Wall, bindiği metrobüste aynı Kill Bill'in 'Gelin'i gibi giyinmiş bir kadın gördü. Filmdeki "Gelin" karakteri gibi sarı düz saçları olan kadının fotoğrafını çeken Jared Wall, çektiği kareyi Twitter hesabından patlaştı ve şu notu düştü: "İstanbul'da adı Bill olan birilerini tanımıyorum ama eğer öyle biri varsa öldürülecek."

Twitter'da 14 bin takipçisi olan Wall'un bu tweet'i dünden beri 500'ü aşkın defa retweet edildi, pek çok kez alıntılandı ve binlerce beğeni aldı.

Başka bir kullanıcı da bu tweet'i alıntılayarak akbile gönderme yaptı ve "Ak Bill" notunu düştü. Bu tweet de çok sayıda RT ve beğeni aldı.



