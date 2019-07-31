Son günlerde Türkiye rap dünyası rapçilerin sataşmasına sahne oluyor. Rap camiasında “Diss atmak” olarak tabir edilen sataşma Norm Ender’in “Mekanın sahibi geri geldi, bebeleri pistten alalım” şarkı sözleriyle diğer Rapçilere sataşmasıyla başladı. Rap camiasının tanınmış isimleri Killa Hakan, Ceza, Ezhel ve Ben Fero 'Fight Kulüp’ isimli şarkıyla Norm Ender’e öyle bir cevap verdiler ki internette gündem oldular. Killa Hakan “Abilerin Abisidir Killa Hakan” sözleriyle rap dünyasını “Mekanın Sahibine” bırakmadı. Bu çalışmanın ardından Killa Hakan kimdir? sorusu merak ediliyor. İşte Killa Hakan hakkında merak edilenler…

KİLLA HAKAN KİMDİR?

Asıl adı Hakan Durmuş olan Killa Hakan, 3 Mart 1973 tarihinde dünyaya gelmiştir. Ailesi 1960 yıllarda Trabzon'dan işçi olarak Almanya'ya göç etmiştir. Babası Ali Rıza Durmuş güreşçidir.

Killa Hakan Almanya Kreuzberg'te doğup büyümüş ve okumuştur. Getto hayat yaşayan Hakan sokaklarla erken yaşta tanışmış ve genç yaşlarında hapse girmiştir. Cezaevi yıllarında sürekli sözler yazmıştır.

Almanya'da Yabancı Rap yapmak yerine Türkçe Rap yapmış ve zamanla Avrupa'da isim yapmıştır.. Almanya'da sosyal işlerle uğraşan Killa Hakan, Avrupa'da Türkçe Rap Satmak ve Türkçe Dilini Avrupa'ya Tanıtmayı amaçladığını aktarmıştır.

Şarkılarında devamlı söylediği "36" sayısı; doğup, büyüdüğü Kreuzberg City' nin posta kodu numarasıdır.

Killa Hakan 2019 yılına çifte silahla havaya ateş açarak girince eleştirilerin odağında yer almıştı.



