Yemek Hikayesi var: Kıllor tarifi

Hikayesi var: Kıllor tarifi

Yemek

Hikayesi var: Kıllor tarifi

Adıyaman yöresine ait olan kıllor tarifi, genellikle bayramlarda yapılır ve misafirlere ikram edilir. Hamuru isteğe göre tatlı veya tuzlu olarak yapılan kıllor uzun süre bayatlamamasıyla meşhurdur. Sevdiklerinize hazırlamak için kıllor tarifi arıyor ya da kıllor nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kıllor yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

23 Ekim 2020, Cuma 12:17 Son Güncelleme:
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Çörek gibi yiyebileceğiniz kıllor tarifi, evde kolaylıkla yapılabilen çok lezzetli bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için kıllor tarifi arıyor ya da kıllor nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kıllor yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

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Kıllor tarifi

Kıllor malzemeleri

  • 1 su bardağı süt
  • 2 su bardağı yoğurt
  • 2 su bardağı sıvıyağ
  • 4 yemek kaşığı çörek otu
  • 1 yemek kaşığı rezene
  • Aldığı kadar un
  • Tuz

Kıllor yapılışı

Un dışındaki tüm malzemeleri yoğurma kabına alın. Azar azar un ilave ederek sert kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Hamuru oklava yardımıyla orta boy bir tava büyüklüğünde açın. Yapışmaz yüzeyli tavayı öncelikle ocakta ısıtın. Açmış olduğunuz taplamaların her iki tarafını pişirin. Temiz bir sofra bezinin üzerine alın. Pişen hamurları soğuduktan sonra hava almayan bir saklama kabına aktarırsanız uzun süre muhafaza edilebilir. 

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