Kilo almak beyni küçültüyor

Vücut ağırlığının sağlıklı oranın üzerinde olması diyabet ve kalp rahatsızlıkları gibi birden fazla hastalığı körüklüyor.

Journal of Alzheimer’s Disease'ın baş editörü George Perry araştırmaya ilişkin yaptığı yorumda, "Dr Amen ve yardımcıları, bu araştırma ile obezitenin kan akışını yavaşlatarak beynin küçüldüğünü ve dolayısıyla Alzheimer'i tetiklediğine dair inkar edilemez kanıtlar sundu" diye konuştu

Journal of Alzheimer's Disease'de yer alan araştırmada, 18 ila 94 yaşında 17 bin 721 kişinin bilgisayarlı tomografi çeşidi olan SPECT görüntüleri incelendi.

SPECT yöntemiyle kan dolaşımını takip edebilen uzmanlar, vücut ağırlıklarına göre zayıf, normal, normalin üstü, obez ve morbid obez olarak 5 gruba ayrılan deneklerden elde edilen sonuçları karşılaştırdı. Araştırmada vücut ağırlığı arttıkça beyindeki kan dolaşımının yavaşladığı görüldü. Kan dolaşımının azalması nedeniyle beynin küçüldüğü tespit edildi.

İncelemelerde, hafıza, yön bulma ve öğrenme gibi yetilerimizde önemli rol oynayan ve Alzheimer hastalığında en fazla etkilendiği bilinen beynin temporal ve parietal loblar ile hipokampus, posterior singülat korteks ve precuneus bölümlerinde kilo artışıyla kan dolaşımının yavaşladığı tespit edildi.









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